為解決客運業者駕駛人力不足問題，交通部公路局新竹區監理所與桃園市政府交通局共同合作，今日在桃園汽車客運總站舉辦「駕駛安薪 運轉成金」大客車駕駛擴大徵才活動，活動邀請13家公路及市區客運業者設攤招募，提供超過250個工作職缺，現場吸引共計有256名民眾參與活動與諮詢職缺，並順利媒合74名投入大客車駕駛行列。

交通部公路局副局長張舜清在致詞時表示，政府非常重視大客車駕駛缺工的課題，希望透過安薪補助方案及辦理招募活動，讓更多民眾投入駕駛工作，避免影響基本民行及觀光產業。交通局局長張新福也提到，該局推動的受訓即就業措施成效良好，希望全國各縣市大家一起來推動，透過中央與地方合作，共同來改善駕駛員的缺工問題。

新竹區監理所另表示，本次擴大徵才活動是公路局規畫的第1場招募活動，首先在桃園地區舉辦，招募成效相當不錯，後續各區監理所還會在北中南各地舉辦4場徵才活動；另外配合九月交通安全月即將起跑，這次招募活動也一併辦理交通安全宣導，再次向客運業者及民眾宣導「車輛慢看停 行人安全行」的路口停讓觀念，現場氣氛相當熱絡。

新竹區監理所最後表示，公路局擴大徵才就業獎勵方案預計實施至2月28日止，如果來不及參加這次活動的民眾可以向該所洽詢，了解補助方案、工作職缺及業者資訊等相關內容；另外該所也會持續協助客運業者改善營運環境，提供駕駛穩定就業職場，來提供民眾更安全、便利的大眾運輸服務。