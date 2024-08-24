台南安平1名專業「碰瓷男」，過去有多次製造假車禍真詐財前例，23日晚間騎機車路過民權路4段與華平路口，刻意逼近1輛自小客車，自行倒地1圈後站起來向被害人要求2000元醫藥費、和解金，警方獲報到場「又是你」，將52歲李嫌依法送辦，並建請檢方向法院聲請預防性羈押。

52歲李嫌是當地安平派出所的頭痛人物，無業的李嫌平日靠打零工跟製造假車禍、真詐財賺取零用錢。據地方人士表示，李嫌過去曾染毒，只要一缺錢花用就動歪腦筋「掙錢」。

李嫌刻意貼近白色自小客車(圖中)製造假車禍。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

據了解，李嫌分別在2013年及2022年以相同手法，在安平區及中西區製造假車禍，但警方表示，不排除李嫌可能有更多假車禍真詐財「不良紀錄」，因他鎖定安平地區外地觀光客多，每一發生就藉故向被害人稱不用報警、花一筆小錢和解就好，屢屢以此手法詐財得逞。

台南市警四分局表示，李嫌慣用手法是發現有其他車輛準備右轉彎或路邊停車時，就會加足油門，鑽入對方視線死角，故意發生擦撞，再利用大眾花錢消災的心態，索賠幾千元，因金額不大，被害人往往都會配合。

李嫌食髓知味，屢試不爽，警方也早已鎖定他，昨晚員警受理該起車禍案件，一看到他就心想「又是你」，經調閱現場監視器釐清事發經過，並訪查事發地點周邊目擊證人，確認李嫌故技重施，透過製造假車禍，要求被害人當場交付現金和解。

員警當場依刑法詐欺罪現行犯，將他逮捕移送台南地檢署偵辦，鑒於李嫌不斷反覆實施假車禍真詐財手法，也已建請檢方向法院聲請預防性羈押，以維護社會安寧。