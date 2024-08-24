花蓮赤科山及六十石山花季開跑，將持續到10月中旬，不僅有壯麗的金針花海，還推出了豐富多樣的在地特色體驗活動，縣府觀光處提醒，到花蓮賞花住宿，9月起每月都可申請1次房價折抵1000元，還有「永續遊花蓮－國內自由行獎勵方案」，上網登錄，就有機會抽到電動汽車及天天抽機票。

縣府觀光處說，今年於玉里赤科山、富里六十石山「忘憂金針、愛來花蓮」金針花季，持續到10月13日，赤科山金針花季現場設置與日本知名卡通人物卡娜赫拉聯名的大型氣球，並推出限量版的聯名文創商品，為活動增添趣味。

富里六十石山則以「忘憂大地感謝祭」為主題，透過多元的活動，讓遊客深入走訪這片被譽為「台灣小瑞士」的壯麗金針花海。

觀光處長余明勲表示，「2024永續遊花蓮－國內自由行獎勵方案」活動持續到11月30日，只需入住花蓮合法旅宿，並前往3項指定旅遊項目合照上傳到活動官網，就有機會抽到電動汽車特斯拉，持續到9月底天天抽出台北、台中或高雄不限航點飛花蓮的雙人單程機票。活動可見官網。

為振興花蓮觀光，觀光署推出自由住宿1000元補助，9月起至11月底加遊客花蓮自由行，每月均可再申請1次每房1000元住房補助，希望遊客「一來再來」。

余明勲表示，花蓮9月推出多項精彩活動，大農大富平地森林PANGCAH生活節、星光音樂會、東大門廣場「花蓮GOLD美好」公益演唱會，金曲歌王蕭煌奇、鐵肺天后戴愛玲、新科金曲歌后孫盛希等6組人氣歌手接力嗨唱，令不少歌迷相當期待，當天免費入場，邀請全台民眾一起同樂，也為花蓮帶來溫暖與支持。