小S（徐熙娣）和「Mike」許雅鈞結婚19年，育有3個女兒，家庭生活幸福，但過去常傳小S被家暴，甚至有次小S騎腳踏車跌倒受傷，都曾被網友指背後原因「不單純」。近日，小S在節目中談到都市傳說，她無奈說至今還是有人認為許雅鈞會打她，她隨即打趣自嘲：「對啊，一個禮拜一次而已啦」。

小S最近在《小姐不熙娣》中聊到自己跟許雅鈞婚姻的八卦，她提到自己跟老公結婚19年，背後遭影射的冷箭仍一堆，她更提到就算到了現在，還是有人根深柢固地認為「許雅鈞每天都在打小S」，引來眾人反嗆：「沒有嗎？」

小S主動提到家暴傳聞。（圖／翻攝自小姐不熙娣 Youtube）

還有人亂傳！許雅鈞整天都在打老婆？小Ｓ歪樓澄清：一個禮拜一次啦！【#小姐不熙娣】

小S此時接話笑說：「對啊，一個禮拜一次而已啦」，其他人則說，其實許雅鈞打小S完全是不可能的事，小S更吐苦水說，還會有人說風涼話去問許雅鈞：「你娶到小S是不是很倒楣？她那麼尖酸刻薄，她應該對你很兇吧」，讓小S坦言對老公很抱歉，外人都殊不知其實她私下是個膽小鬼。

小S開玩笑說一個星期被打一次。（圖／翻攝自小姐不熙娣 Youtube）

2010年小S首度傳出被老公許雅鈞打，還傳出是因為女方錄影工作太晚，惹許雅鈞不滿，引來小S和許雅鈞前往報導所說女方報案的警局前開記者會，更拉來副局長一起對外發言，強調絕對沒有因為家暴報警，後來多次又傳家暴，小S都否認老公不是會動手的人，他們十分相愛，花時間相處都不夠了，不可能有暴力衝突。而小S後來控告媒體的家暴報導，最後士林地院判該媒體及其總編輯賠償夫婦倆各兩百萬元，並登報道歉，才還小S和許雅鈞清白。

小S和許雅鈞19年前奉女成婚。（圖／中時資料照）

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