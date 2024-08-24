為了拯救近期不佳的牛棚狀況，也要避免去年球季「開高走低」的情況，統一獅新聘外籍客座投手教練霍斯曼（Vince Horsman），盼能強化、協助一二軍投手訓練及調整，而他預計在9月初抵台，協助至球隊秋訓結束。

獅隊開季就一路狂奔，戰績一度「海放」其他5隊，儘管在上半季中後段也曾遇到低潮，最終仍順利在台南拋下橘色彩帶，拿下隊史第17座季冠軍並率先取得季後賽門票。

來到下半季，獅隊牛棚不穩定的狀況更加明顯，8月初在3連勝後吞下6連敗，昨天與富邦悍將的比賽則是終結者陳韻文在9局上掉分被追平，比賽進入延長賽第10局才靠著潘傑楷再見觸身球驚險勝出。

翻開各隊下半季團隊投手數據，在中繼、後援部分，獅隊的投手自責分率都是6隊最高，球團也只能想辦法解決牛棚投手表現不理想的情況。

今天宣布找來外籍投手教練霍斯曼，期待透過外籍教練協助讓獅隊投手群能夠有更穩定及進步的空間。霍斯曼執教經歷豐富，1998年至2004年在金鶯隊執教，之後則是在藍鳥隊小聯盟體系擔任投手教練。