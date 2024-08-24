新北市八里區公所今（24）日舉辦「2024八里親子藝術季－八里Chill海海！性平藝起來！」。活動結合海洋生物主題，以豐富多樣的創意內容，吸引大小朋友到場同樂，並邀請卡通明星「碰碰狐與鯊魚寶寶家族」與民眾同樂，另有蘋果劇團與好玩的劇團，以防災及性平為主題的舞台劇演出。

八里區長林俊宏希望透過這次活動，讓每個家庭都能在八里度過一個難忘的假期，共享親子時光。藉由職業闖關遊戲，冀望孩子們能夠在遊戲中理解每個職業的重要性，並打破性別刻板印象，讓孩子們未來的職業選擇更加自由且多元化。新北性平CEO「企鵝暖爸」也現身活動現場，除了可愛造型吸引小朋友光外，也透過有獎徵答方式來宣導性平知識。

林俊宏表示，八里擁有豐富的山海美景與十三行文化遺址，近年市府持續投入各項建設，包括興建中的淡江大橋、台61及台64系統匝道銜接以及審議中的105市道等，除了建立完整的聯外交通網，同時也提升八里的生活品質，期盼吸引更多家庭在此安居樂業，致力將八里打造成一個充滿藝術氛圍的親子友善社區。

區公所補充，市府持續推動將八里打造為淨零示範區，在本次活動中也鼓勵民眾自備餐具及飲料杯，以節能減碳的觀點出發，提供更多元、更環保的生活方式，留給下一代更美好的環境。藉由每年的八里親子藝術季活動，展示其豐富文化底蘊和未來發展潛力，也讓小朋友們在玩樂中學習，增進知識並多元成長。