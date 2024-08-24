柯文哲24日上午受訪時指出，當時京華城案公開展覽之後，就完全沒有牽涉該案。（羅永銘攝）

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲，因京華城容積獎勵案陷入爭議。柯文哲24日上午受訪時指出，當時京華城案公開展覽之後，就完全沒有牽涉該案。對此京華城案議會專案小組召集人、國民黨台北市議員游淑慧隨即打臉，直指公展之後，柯文哲還開兩次會加碼指示市府相關單位必需積極協助且要求盡速辦理，「所謂完全沒牽涉，是選擇性失憶還是說謊成自然？」

游淑慧指出，柯文哲不應該持續且刻意釋放錯誤訊息，企圖混亂調查方向與外界認知。她強調，京華城案2020年11月16日公展完成後，即開始都委會審議程序，但審議程序中屢遭都委會委員質疑適法性、對價性和公益性等問題。

游淑慧說，而當時疑似為加速該案順利審議通過，柯文哲兩次加碼指示，市府相關單位必需積極協助且要求盡速辦理。這兩次會議分別是2021年4月21日與同年8月10日，且都是柯文哲親自主持的會議並裁示，「這兩次會議指示時間點都是落於京華城公展後，且審議程序中，對審議進度起到關鍵影響。」

「不知道柯前市長所謂『京華城案公展後就完全沒牽涉』，是選擇性失憶還是說謊成自然？」游淑慧直言，公展之後，柯文哲的兩次指示會議，時任副市長黃珊珊都有參加，「黃珊珊前副市長是柯文哲前市長不斷說謊的最好證人。」