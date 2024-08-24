「超犀利趴13」於24、25日一連兩天在台北小巨蛋舉行，共有21組豪華卡司輪番登場。今首日由理想混蛋、宇宙人、flumpool凡人譜、動力火車、以及超人氣樂團Galy 接力登場，更受矚目的是，五月天石頭日前因舊傷導致腰椎滑脫而缺席巡演，阿信突在IG寫下「犀利趴不藏頭，大家來看石頭」，似乎預告著五月天今晚有望全員回歸。
「超犀利趴」今下午由理想混蛋打頭陣，帶來〈不是因為天氣晴朗才愛你〉等夯曲，主唱雞丁聽到全場尖叫聲，開心說「雖然才中午，大家已暖身完畢」，並自我介紹：「我們是一個4人樂團，我們的歌還滿好聽的。」
理想混蛋正朝著小巨蛋演唱會的目標努力著，今難得登上小巨蛋，他們特別把握機會「預習」，雞丁更向全場高喊：「希望下次見面就是我們的演唱會！」
宇宙人接力登場，帶來「α：回到未來」演唱會精華，一連演唱〈自己來〉、〈成名15秒〉、〈不用大腦〉、〈探險計劃〉等，主唱小玉稱讚犀利趴的歌迷很棒，一看到台上的人喝水就尖叫，引發全場狂尖叫，他自爆其實自己還沒醒，「哪有人下午開演唱會的？」說完趕緊解釋「我沒有在抱怨，相信音樂謝謝」。
宇宙人日前在高雄演唱會打羽球的橋段，引起歌迷高度討論，他們今在台上重現這段精彩內容，演唱到〈陪我玩〉時，小玉跟阿奎玩性大發打起羽毛球，最後也將宇宙人簽名的羽毛球發往台下歌迷，歌迷嗨爆。
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