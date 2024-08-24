一名年近65歲的男子，由於經常感到腹脹而求診，結果胃鏡一照，不僅發現有慢性萎縮性胃炎，還有很多「腸化生」，其被視為胃癌的癌前病變。進一步探究才知道，原來他平常特別愛吃綜合維他命，長久下來對胃部造成負擔。醫師就建議男子立刻停藥，並可多吃菠菜、芽菜類食物。隔年再回診檢查，其腸化生情況竟少掉一半以上。

肝膽腸胃科醫師錢政弘在《健康晚點名》節目上表示，當時男子在得知胃部狀況後，感到十分鬱卒，因為其自認平常明明沒有亂吃東西，也沒有什麼不良習慣，卻不知為何還是罹病。經仔細詢問才了解，原來男子非常喜歡吃綜合維他命，且此習慣已持續了近10年之久。

錢政弘接著說，其實男子日常飲食已經足夠均衡，不需要額外補充綜合維他命，且此類保健品往往太硬、太大顆，對胃來說，整天磨來磨去也只是增加負擔。因此，他就建議對方立刻停止服用保健品，並可多攝取菠菜，或是黃豆芽、綠豆芽等芽菜類。結果隔年回診再做檢查，發現腸化生竟少掉一半以上，令病人十分訝異。

關於為何要病人吃菠菜及芽菜類，錢政弘解釋，有慢性的胃發炎或萎縮性胃炎等，通常要多補充富含葉酸的食物，能幫助黏膜修復，甚至對食道也有益處。其中，菠菜是葉酸含量最高的蔬菜，而芽菜類則含有天然的酵素，可以幫助消化一些食物，從而減少胃部負擔。