前洋基左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）似乎很後悔沒有加入紅襪，他認為是超級經紀人波拉斯（Scott Boras）搞砸他前往紅襪的機會。蒙哥馬利去年冬天成為自由球員，他最近告訴波士頓媒體《Boston Herald》說：「我與紅襪隊視訊，一切很順利，我不知道，顯然波拉斯毀了它，我只能忘掉這件事繼續前進。」

蒙哥馬利在自由市場徘徊很長的時間，直到今年3月底才與響尾蛇簽約1年2500萬美元（新台幣7.9億）。蒙哥馬利簽約之後趕不上春訓，等到4月中旬才在大聯盟登板，他表現很糟，19次先發累積8勝6敗、6.44自責分率，現在被響尾蛇降為牛棚。

當初簽約響尾蛇還不到兩周，失望的蒙哥馬利就離開了波拉斯的經紀公司，畢竟他上季在紅雀、遊騎兵投出生涯年，還抱回世界大賽冠軍（遊騎兵）。蒙哥馬利在季後賽的英勇表現還讓洋基球迷指責球隊當初不該賣掉他（前年被洋基賣去紅雀）。

蒙哥馬利的合約包含第2年的有條件自動續約，如果他累積10場先發就有2000萬美元球員選項，18場可提高到2250萬美元，23場可拿滿最高2500萬美元。響尾蛇目前把他降到牛棚，讓他的先發停在19場。