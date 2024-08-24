臺北市大安區基層藝文「大安多元文化節『活力嘉年華』暨人口政策宣導『親子同樂踩街趣』」活動今(24日)下午在大安森林公園小舞台舉辦，本次活動以多元文化為特色，結合人口政策宣導活動，讓市民朋友在參加活動的過程中增進親子感情，同時也能欣賞精彩豐富的藝文展演，感受大安多元文化的活力。

區長頒發感謝狀給參與活動的學校、團體及民眾。(大安區公所提供)

大安區長鄭裕峯表示，全力打造廊帶式主題活動，以豐富的在地特色吸引更多市民參與，一起推動本市大安區基層藝文工作而努力。(大安區公所提供)

臺北市大安區公所邀請傳統藝陣、客家文化、新住民文化、學校等團體共同參與表演，其中「獅頭旺劇團」多次代表國家進行海外巡演，舞獅傳統藝陣不只是單純的廟會街頭活動，而是可以推展至舞台表演藝術之境界。「崇正歌謠合唱團」對於客家文化的推廣不遺餘力，透過歌聲傳達，喚起更多的人投入客家音樂的研究與創作行列。「舞動心炫舞團」及「台灣新動力舞團」則是一群熱愛舞蹈的新住民姐妹組成的優質舞團，在綠意盎然的夏日午後，舞出迷人的活力風采。

全安里連馬世驍里長奔放樂團演出。(大安區公所提供)

和平高中勁舞團表演。(大安區公所提供)

除了精彩絕倫的表演節目，也有里長伯化身台灣本土特有文化的三太子，表演台灣傳統藝陣的老背少，攜手市民朋友沿大安森林公園傍綠行街，體驗踩街樂趣。現場也有深受小朋友喜愛的造型氣球、闔家歡樂的手作綠豆糕及非常實用的防災應變、交通安全、防制詐騙、廉政及新住民服務等各項宣導，共計15個攤位，此外，永慶房屋、台北市糕餅業職業工會、古莊社區發展協會及大安運動中心等單位共襄盛舉，使活動更加豐富，增添更多光彩。

莉莉安舞蹈團，3歲及5歲小小朋友小小牛仔表演。(大安區公所提供)

大安區長鄭裕峯表示，每年舉辦基層藝文活動，大安區公所都以誠摯的心發掘不同的人文風采，並透過異業結盟，公私相互協力，打造廊帶式主題活動，以豐富的在地特色吸引更多市民參與，一起推動本市大安區基層藝文工作而努力。