桃園市政府舉辦「桃園啤酒節」系列活動，於昨天（23日）至今天（24日）在藝文展演中心戶外廣場，另外在8月31日於桃園酒廠隆重登場，今日下午4點開始的活動，除邀集滷味、甜點美食、精釀啤酒等上百家特色業者進駐，現場將抽出包括機票、電動機車、禮券、福袋等好禮。

精彩活動吸引相當多民眾前來體驗，桃園警察分局除了規劃警力協助週邊交通疏導及會場安全維護外，也特別在會場設立宣導攤位，叮囑民眾參加活動飲酒後，切勿酒後駕車，以免樂極生悲。

交通組組長林健祥表示：根據道路交通管理處罰條例的規定，自2023年6月30日起，將對任何酒駕行為嚴懲，不僅要處以罰鍰，當場將相關車輛移置保管並拆扣牌照（吊扣牌照2年），且事後領車時，因牌照被扣，必須另自己找拖吊車拖走，該車不得再上路行駛，相關罰則相當重，警方對於酒後駕車違規是採取「零容忍政策」，將持續強力執法及宣導，以確保交通安全。

另外為了防制酒後駕車相關事故，也針對容易酒駕的熱時熱點，尤其是夜間時段加強編排封鎖式路檢勤務，針對「酒駕、改裝排氣管噪音車、危險駕車」等樣態加強取締告發，提升交通安全。

主辦單位也向路權機關申請於活動期間每日9時至23時，桃園區同德六街（新埔六街至藝文一街區間）靠藝文廣場單側，開放紅黃線停車，及同德六街靠藝文廣場側開放人行道供活動車輛使用，並規劃計程車排班區讓有飲酒民眾搭乘，桃園警察分局特別呼籲民眾務必落實「指定駕駛或代客駕車」，以策安全。

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