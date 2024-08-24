國旅近日因食宿昂貴，招來不少批評，尤其是屏東著名景點墾丁更成為外界放大檢視的對象。知名YouTuber儒哥近日親自實測，購買了一盒6片櫛瓜，要價竟然高達一百元，引爆網路輿論。對此，販賣櫛瓜的燒烤業者回應，由於颱風影響，各地櫛瓜都很貴，最近墾丁一直被攻擊，是有人想蹭流量吧。

網紅儒哥23日上傳新片「六片櫛瓜居然要價$100！墾丁旅遊還有救嗎？！」，內容為整個YT團隊在墾丁大街買食物，其中包括骰子牛、烤牡蠣、泰國胡椒蝦、鹽烤魚、櫛瓜等等，總共花費了5560元，團隊總共有9個人，平均一人下來吃了600多元。

其中值得注意的是，一盒要價百元的櫛瓜打開來，裡面僅僅只有六片，讓儒哥團隊相當震驚，隨即也在《PTT》掀起軒然大波，有網友批評、「剛有去看影片，還查了節瓜一斤73元」、「6片賣100是在哈囉 」、「櫛瓜現在確實偏貴，全聯一條50起跳」、「關鍵，店租房價」、「一天想賺回一個月的錢吧」、「這價格真的不能怪別人不去」。

據《三立新聞網》24日報導，該間賣櫛瓜的燒烤業者回應，主要是蔬菜必須從北部批下來賣，光是成本就很高，近期又受到颱風影響，導致菜價上漲，量才會比較少，他們一直以來，櫛瓜都是每分100元售價。他強調，針對客人詢價都會回應，對方接受才做，「櫛瓜本來就貴，給他的是大片的」。

該業者還指出，近期很莫名其妙，外界一直攻擊墾丁，有點是想要蹭流量吧，害墾丁莫名一直中槍。但他也稱，近期原物料頻頻上漲，不只墾丁賣得貴，每個地方都很貴，未來如果菜價降回去，一定會給客人多一點。