台中市石岡熱氣球嘉年華熱鬧登場。（台中市政府提供／李京昇台中傳真）

台中市石岡熱氣球嘉年華有多夯？昨天開幕首日體驗搭乘票券開賣即秒殺，24日適逢假日更搶手，今天首位買票的是，昨天晚上就來排隊的台北一家三口，一些民眾到場已經買不到引起不少抱怨，區公所則解釋顧慮安全才沒有增額。

民眾排隊熬夜就為了要搶票搭熱氣球。（石岡區公所提供／李京昇台中傳真）

石岡熱氣球活動8月23日起一連3天，在石岡區土牛運動公園登場，規畫精彩音樂響宴、8分鐘華麗煙火及光雕閉幕噴火秀等系列活動，眾所期待的熱氣球繫留升空體驗共有6場次。

石岡區公所今天透過臉書分享今年搭熱氣球盛況，並貼文指出，今天早上是繫留體驗第三場，今天早上候位第1名是來自台北文山區一家三口，從昨晚9時30分到現場排隊，早上4時30分售票150張，結果候補排到300多號，可見熱氣球魅力大小朋友都愛。

今年3天熱氣球嘉年華活動，每天都有2場次搭乘熱氣球體驗，許多民眾都特地到場搭帳棚過夜，就是為了搶到票，還有阿嬤從台北帶孫子來搭熱氣球，結果一到場才知票賣光光，讓他們只能乾瞪眼，不少民眾為此抱怨名額過少。

石岡區長劉素幸表示，今年熱氣球繫留升空體驗很搶手，每天上、下午各1場，早上5時到7時30分首場、下午4時到6時30分第2場，各場前半小時開始售票。

劉素幸說，有接到不少民眾反映名額太少，但土牛運動公園占地約9公頃，現場已經放置5顆大型熱氣球和多顆小氣球，考量場地限制和安全，沒有再設置更多熱氣球，所以也限制搭乘體驗人數，盡請民眾見諒。