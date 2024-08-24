勞動部勞動力發展署高屏澎東分署推動「多元就業開發方案」，近4年已扶植303家民間團體，創造1,496個工作機會，協助將近2,000人次在地就業，勞動部透過「微型創業鳳凰計畫」，支持微型創業者，自109年迄今，已成功輔導近450家微型企業，取得超過3.5億元的資金支持。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署24日在高雄巨蛋舉辦113年度「多元豐收祭 地方生活趣」多元假日市集，共有29家執行多元培力就業計畫的民間、以及10家微型創業店家，聯合展售，由勞動部勞動力發展署高屏澎東分署長郭耿華、高雄市政府勞工局長江建興等人揭幕。

郭耿華致詞指出，勞動部最重要的工作，就是促進就業，勞動部多年來推動「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，帶領民間團體以創新商業模式，發展地方經濟，並提供弱勢就業機會。

透過這次「多元豐收祭 地方生活趣」市集，展現勞動部勞動力發展署高屏澎東分署，對於人才培育、陪伴地方產業成長、以及輔導創業創造就業的豐碩成果，展現各單位產品，讓更多人了解這些在地產業，進而以實際行動到場支持。

郭耿華表示，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署推動的「多元就業開發方案」，透過扶植民間團體，近4年，已成功扶植303家民間團體，創造1,496個工作機會，協助將近2,000人次在地就業，並輔導許多單位順應國內旅遊風氣及綠色永續的國際趨勢，發展綠色旅遊、食農教育等，提供許多在地工作機會外，更吸引不少青年返鄉加入行列。

他說，針對微型創業者，勞動部透過「微型創業鳳凰計畫」，支持微型創業者，藉由貸款利息補貼、課程與諮詢等免費服務，協助民眾成功創業，計畫自109年至今，已成功輔導近450家微型企業，取得超過3.5億元的資金支持。