新生代小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）昨（23日）推出備受期待的全新專輯《Short n' Sweet》，主打歌曲〈Taste〉MV致敬了《捉神弄鬼》（Death Becomes Her）以及《追殺比爾》（Kill Bill）等多部電影，邀請以熱門美國影集《星期三》（Wednesday）爆紅的演員珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）共演，飾演情敵的2人一路相愛「相殺」，以黑色幽默形式呈現滿滿噴血、斷肢等大尺度畫面，後來更出現2人熱吻的超展開戲碼，讓粉絲留言直呼「太獵奇了我要愛死」。

〈Taste〉MV開頭莎賓娜拿著大刀衝向珍娜的房間，沒想到珍娜有備而來，拿著槍朝莎賓娜掃射，中彈後的她墜落至一樓，整個身體被柵欄穿過；即便身受重傷，莎賓娜仍以飛刀回擊，直接插進珍娜右眼，還俏皮比了個中指。後來兩人接連用電鋸、電擊、扎小人作法等方法互相攻擊，最後意外被殺的卻是男主角，結尾兩人在男主角的葬禮上有說有笑的離開。莎賓娜表示珍娜奧特嘉是她心中 MV 演員的不二人選：「看到她在螢幕上宛若夢想成真，我深受她的啟發，並且被她驚豔不已。」

莎賓娜卡本特（左）與珍娜奧特嘉在MV中熱吻。（環球音樂提供）

談起此次專輯《Short n' Sweet》的創作歷程，莎賓娜說：「這是我一生中最特別、最真實、起伏不定、搞笑又有趣的經歷之一。我覺得如果某些事情足夠有趣讓我發笑，那麼它也許就應該放進歌曲裡，不論是快樂還是悲傷！」天后好友泰勒絲也特別在限動力薦：「她做了一張非凡的專輯，快去支持我們的女孩 ！」《Short n' Sweet》已在各大數位平台上線，實體專輯現正預購中。