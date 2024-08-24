為協助地方發展產業，行銷在地特色產品，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署於高雄巨蛋舉辦「多元豐收祭 地方生活趣」大型假日市集，規畫3大展區，集結高屏澎東轄區29家執行多元培力就業計畫的民間團體及10家微型創業鳳凰店家聯合展售。

「多元豐收祭 地方生活趣」假日市集，於8月23日至26日在高雄巨蛋登場，首日活動由BIK兒童街舞團的小小舞者帶來朝氣的HipHop舞蹈，祖韻文化樂舞團則以原民歌舞歡樂開場，今年以象徵歡慶豐收與民眾同樂，集結高屏澎東轄區29家執行多元培力就業計畫的民間團體及10家微型創業鳳凰店家，規畫3大展區「意遊未境、五感饗宴、百工匠藝」。

高屏澎東分署指，從2021年迄今共扶植303家民間團體，提供1496個工作機會，協助近2000人次在地就業。此次在場的29家多元培力計畫單位順應國內旅遊風氣及綠色永續的國際趨勢，發展出在地綠色旅遊、食農教育或循環經濟等，帶來精彩的遊程推薦、美食伴手禮及手作工藝等產品。

除此之外，10家微型創業鳳凰聯合展售，從飲食到休閒，從時尚到育樂，老少咸宜，呈現勞動部扶植店家創業成功的成果，鼓勵大家以行動支持微創企業。