隨著台北大巨蛋消防驗證演練通過後，未來不僅體育賽事，也有望舉辦大型演唱會，除此之外大巨蛋商場目前第一階段在5月30日開幕，第二階段的下沉廣場B1樓及B2樓商店街預計最快在今年9月底開幕，有望帶動東區商圈滿血復活；房仲觀察指出，當地房東後勢看好，當地租金至少將漲1成，也導致部分商家認為無利潤選擇離開，目前還在陣痛期中。

雖然台北大巨蛋去年啟用，但其實目前台北大巨蛋的商場尚未完全開始營業，目前第一階段的14家餐廳已在今年5月30日開幕，後續第二階段的下沉廣場B1及B2商店街最快預計9月底開幕，演唱會經濟與大型商場對步入頹勢的東區商圈來說，宛如打入一劑強心針。

韓修和表示，過去小巨蛋每逢舉辦演唱會，都有人潮外溢到東區商圈，之前歌神張學友在小巨蛋舉辦演唱會時更有感，去年預估球賽帶來的人潮增加3至4成左右，未來大巨蛋的演唱會經濟所帶來的人潮絕對是平常的5成以上，且會持續3至4天，現在大巨蛋周邊的旅宿業者已相當期待年底的檔期。

他說，目前周邊空店面，從忠孝東路四段、五段一直到延吉街周邊都已經接近滿租，SOGO復興店周邊的店面也出租接近7成，不過房東也蠢蠢欲動準備漲租，預計房租會上漲約1成，也有部分房東看好後續發展，預計今年換租時會漲租2成。

永慶房屋忠孝延吉直營店長唐國豪觀察，原本東區商圈的夜生活經濟外移到信義計畫區後，使東區出現沒落的跡象，如今隨著台北大巨蛋的落成，不僅串起東區商圈以及信義計畫區，也幫助東區商圈走出陰霾，目前大巨蛋與松菸、國父紀念館形成一日遊景點，對於東區商圈的發展是好事。

針對房租，唐國豪說，由於過去疫情期間，大部分的在地房東都有降租，這次調漲只是回到疫情前的水準而已，只有少部分房東看好未來趨勢，預計會再向上調漲1成，不過由於台北大巨蛋園區尚未完全營業，部分業者也還在觀望，認為房租調漲會沒有利潤而選擇離開，目前部分店面流動率很快，還在陣痛期中。