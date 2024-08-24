統一獅啦啦隊人氣成員瑟七（林沂玟）近期不斷與富邦悍將的應援團團長阿崔頻頻放閃，但兩人始終沒有對外證實關係。怎料，在昨（23日）的比賽中，瑟七突然官宣告白，把現場球迷通通閃瞎，歡呼聲不斷。

在昨日的台南棒球場，正上演統一獅對決富邦悍將的比賽，不僅場內精彩絕倫，一記再見觸身球，讓統一獅幸運帶走勝利。場邊的啦啦隊更是好玩，還有女孩上演大方告白的橋段。

原來在中場休息時，統一獅的啦啦隊Uni Girls女孩們按照慣例自我介紹，結果輪到瑟七時，她竟然主動告白：「大家好！我是阿崔的瑟七！」正式向外界宣布兩人的關係，隨後甜美地燦笑，開心到手舞足蹈，讓現場球迷嗨到不行。

瑟七大方在球場，向敵隊應援團團長阿崔告白。（圖／阿崔IG）

事後，蒐集完各個球迷影片的阿崔，立刻在IG上發文作出回應，「這次為各位重複了四次，應該都有看到影片了吧，昨晚的一切來的很突然，包含我也突然臉紅心跳。」文字間完全藏不住幸福的氛圍。

大家紛紛留言祝福，「有我拍ㄉ！婚禮可以坐主桌了吧」、「整個影片充滿著粉紅泡泡」、「我只聽得到影片聲音，看不到影片畫面」、「先恭喜阿崔跟瑟七」、「百年好合！永浴愛河」。還有不少人提議阿崔該轉隊了，氣氛變得溫馨又歡樂。