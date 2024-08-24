「2024LALAI桃園原住民族音樂節」24日在桃園陽光劇場舉行，金曲歌手桑布伊、阿爆（阿仍仍）、金曲獎最佳新人獎MAKAV真愛所屬的那屋瓦少女隊、《聲林之王》郭芝吟、巴大雄、創作歌手LCY呂植宇、VERA等輪番開唱。桑布伊特別把自己的經典歌曲重新編曲，再次分享給大家。他推薦平常吃的阿粨(a-bai)、野菜美食，也推荐民眾嘗試原住民自釀小米酒，尤其釀7-10天尤佳，因為放太久就會變酸。

桑布伊受邀參與Lalai桃園原住民族音樂節演出，他表示：「很好啊！」因為經由活動可以讓民眾聽到原住民音樂，尤其是平常較少聽到的歌曲，藉此還能推廣台灣原住民文化，透過音樂開始了解原住民，大家聚在一起唱歌，更有渲染效果。尤其是北部的朋友，較少有機會到台東參加豐年祭，經由音樂節可以看到、聽到不一樣的原住民音樂人的音樂。

金曲歌手桑布伊彩排「2024LALAI桃園原住民族音樂節」。（新視紀整合行銷提供）

LCY呂植宇最近在寫新歌，邵族的他表示，雖然從小不是在原住民文化下長大，但人生每個時期都有很好的原住民朋友，讓他有機會持續接觸原住民文化薰陶，能受邀參與演出非常開心。他選唱新歌〈Dance with Me〉，也很推美食Silaw喜烙，笑說：「因為鹽巴醃的生豬肉超級合我的胃口！」

阿爆正在準備下半年音樂節演出以及製作兩張即將發行的母語音樂作品，她表示母親王秋蘭女士對她影響很深，因為她教唱母語歌。她這次演出除了輕快原式舞曲,，也會帶著青年們一起呈現古謠與現代的原民創作曲風。並推薦原民美食Cinavu、 pinuljacenga (搖搖飯／山地飯 )，這是具有部落家鄉風味的主食。

LCY呂植宇(左二)、VERA彩排「2024LALAI桃園原住民族音樂節」。（新視紀整合行銷提供）

那屋瓦少女隊第一次在lalai音樂節演出，表示很開心很興奮，當日演出新歌〈美好之意〉，這也是她們首次在巴黎拍攝MV的單曲。那屋瓦少女隊推薦原民美食炒蝸牛，因為很下飯！cinavu主食家鄉味、手搗麻糬做甜點，都是必吃美食。目前團員曾妮正在錄製個人首張新專輯，kivi與Makav真愛也有其他演出規劃，她們表示：「特別謝謝阿爆姐，因為她帶我們飛、帶我們闖天下。」

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！