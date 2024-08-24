台中市教育產業工會指出，教育部7年前就開始推動行政減量，盼減輕教職員工作負擔，但台中市各學校近幾年公文量有增無減，行政減量根本是「喊假的」。（台中市教育產業工會提供）

學校行政出走潮的問題存在多年，問題癥結除薪資加給不多、法令沒硬性規定等，學校行政作業流程繁複、相對責任重也是主因，台中市教育產業工會就抨擊，教育部7年前就開始推動行政減量，盼減輕教職員工作負擔，但台中市各學校近幾年公文量有增無減，行政減量根本是「喊假的」。

台中女中日前傳出因找不到正式老師願意兼任行政職，學校竟找了3名代理老師兼任學務處3個組長職務的事件，引發議會不滿與社會關注，台中市教育產業工會指出，代理老師兼任處室行政工作，讓許多代理老師倍感壓力，雖教育局強調會簡化學校行政作業流程、降低教師的行政工作負擔，但「教育局說行政減量都是騙人的」。

拿出統計數據，台中市教育產業工會理事長林碩杰指出，從107學年度到112學年度，台中市各學校的公文量從5816份增加至6698份，其中還不包含局務公告，公文量有增無減根本直接打臉教育局聲稱的「行政減量」，也讓此政策形同宣告失敗。

除了一般公文外，林碩杰說，還有教育局的局務公告效力也是比照公文，這些公告也都要學校各處室查看、辦理，且單單1個月的局務公告就多達270多筆、等於1年有約3240筆，一般公文加上局務公告1年公文量等於上萬件；反觀鄰近的南投縣教育處1年公告僅640筆，台中市幾乎是南投的5倍多，何來減量？

教產工會更說，學校行政人員做的不只是教育局與學校事務，市府其它局處也都會要求學校協助宣導各種事項，這些事情加起來都讓兼任行政職的教師累翻了，呼籲媽媽市長確實解決這些「神奇現象」，徹底落實行政減量。

台中市教育局回應表示，市府先前已召開多次行政減量會議，教育局也擔任守門工作，篩檢來自中央、各局處的公文，並利用教育局網站調查方式請各校填報資料，藉以簡化行政流程，各校只要上網填妥資料即可讓教育局長握共通資料；此外，包括研習、開會等事項都持續朝簡化會議、線上研習等方式辦理。