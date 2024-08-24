英國國防情報局23日指出，俄羅斯瓦格納僱傭兵已從去年高峰期的5萬人，銳減至現時約5000人。

英國國防部報告指出，瓦格納集團（Wagner Group）前領袖普里格津（Yevgeny Prigozhin）、創始人烏特金於（Dmitry Utkin）去年8月23日，在俄羅斯死於墜機事故，瓦格納集團隨之分崩離析，多名幸存高層相繼離去。

瓦格納前行政總裁特羅謝夫（Andrei Troshev）加入俄羅斯國防部，可能是國防部旗下私人軍事公司「列杜特」（Redut）一員，負責組建志願軍在烏克蘭作戰。瓦格納第一突擊支隊前隊長庫茲涅佐夫（Alexander Kuznetsov）加入車臣「阿赫馬特」（Akhmat）特種部隊，瓦格納第三突擊支隊前隊長尼日維諾克（Boris Nizhevenok）自本年5月起領導東方五號（Vostok-V）志願者部隊。

瓦格納集團目前人數已從2023年的5萬人，減少到白俄羅斯和非洲的5000人左右，僅及高峰期10％。

普里格津曾是普丁多年的盟友，有「普丁大廚」之稱，他2014年創立的瓦格納集團，在俄烏戰爭中發揮著關鍵作用。但普里格津去年6月23日發動兵變進逼莫斯科，普丁把瓦格納兵變定調為叛國行為，兩人關係破裂。在白俄羅斯總統魯卡申柯參與調解後，普里格津獲准離開俄羅斯。

時隔2個月後，一架載有普里格津及副手烏特金在內的私人飛機，在俄羅斯首都莫斯科以北的特維爾地區墜毀，機上7名瓦格納成員和3名機組人員全數罹難。