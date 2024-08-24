花蓮今年遭到地震、颱風打擊，讓不少弱勢家庭更陷困境，花蓮家扶中心啟動安心、安家以及安學的專案，在開學前，資助弱勢兒少獎助學金，針對約200戶受災家庭中的大學生增加1萬元，目前仍有約85萬缺口。

花蓮家扶中心今天舉行獎助學金頒發典禮，預計發放1160份共857萬元獎助學金，國小至大專發放1000元至2萬元不等金額，有超過400名高中、大專生齊聚一堂，為自己的努力喝采。

花蓮扶幼委員會主委胡毓恩頒獎學金給孩子，勉勵繼續努力。（花蓮家扶提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮家扶中心主任施政延說，今年因地震及颱風導致受傷、財損的受災家庭約有200戶，第一時間有協助急難救助，也針對受災戶家庭，加發大專生1萬元獎學金，盼減輕就學負擔。

將就讀國立大學的阿哲說，一家開支由開旅遊車爸爸扛起，遇上地震收入減少，爸爸轉打零工貼補家用，但要撫養3名大學子女，負擔沉重，阿哲說，要努力用功讀書申請獎助學金，減輕家中負擔。

趁著青年學子齊聚機會，邀請小時候走偏，到高職拿下全國青少年保齡球賽冠軍，靠著戶外運動累積成就的戶外體驗講師吳佳穎進行達人開講，分享自己的單車橫跨美國旅、美國峽谷探險等旅途中的經歷，鼓勵孩子們去體會生命的意義與價值。

花蓮扶幼委員會主委胡毓恩也勉勵孩子，現在的你們只是暫時在物質條件上有許多挑戰，需要社會善心人士的陪伴跟幫助，但是知識可以改變命運、教育能翻轉未來，同學要繼續努力。也盼各界持續給予資助，補足獎助學金缺口。