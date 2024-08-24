一名女子與哥哥深夜要出門吃消夜，在途中遇到一名紅衣古裝人，坐在殘障四輪輔助車上，停在路口一動也不動，按喇叭提醒，沒想到這名古裝人，開始緩慢地回頭，讓車上的兩人嚇到立即倒車後繞路加速離開，之後將行車紀錄器畫面PO網，直呼「七月底真的不要這樣嚇人」。
這段影片被轉PO到網路爆料公社，PO文者表示「七月底真的不要這樣嚇人......跟我哥要去吃宵夜遇到身穿紅色長頭髮的人，停在路中間不動，明知道後面有車，還故意緩緩轉頭嚇人，到底這樣有什麼好玩的啦！」。這段影片放在網路上，引起很多網友熱議。
而網友們看到這段影片，紛紛留言表示：「往頭殼小巴惹就會正常了」、「是不是人一撞便知」、「我看他是沒遇到8+9，不然早就剩半條命」、「要是我鐵定嚇到尿滴出來....」、「人家只是去參加coplay完要回家而已啊」、「真滴靠北」、「歌仔戲結束下班要回家嗎？」、「嚇到油門誤踩就GG了」。
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