呂雪鳳在公視台語台、華視戲劇《無罪推定》為洗刷兒子黃鐙輝清白，辛苦與司法對抗，而身陷冤獄之災的黃鐙輝，回想起過去一家和樂的樣子，看不見盡頭的未來讓他十分恐懼。談到自己最恐懼的事物，呂雪鳳自認天不怕地不怕，只怕「蛆」，她回憶這份恐懼來自4、5歲，不小心跌入糞坑，除了骯髒的排泄物，還有一坨坨的蛆，產生非常大的陰影。

不過呂雪鳳後來拍完張作驥導演的電影《醉·生夢死》也克服了恐懼，因為戲裡她跌倒在家過世遲遲沒被發現，身上佈滿了蛆，當時張作驥就是用真的蛆撒在她身上，她也因此克服這個恐懼。而身高180公分的黃鐙輝最怕的就是蟑螂，連人高馬大的鍾承翰也深表認同，「牠開始展翅飛翔的時候，我全身會起雞皮疙瘩，並且大概尖叫聲很大聲。」

呂雪鳳為子誠心祈福。（公視台語台、華視提供）

黃鐙輝在戲裡原先已心灰意冷放棄寫了遺書，楊小黎找來國際人權組織，並為他帶來母親呂雪鳳在廟裡為他祈福的照片，這張珍貴的照片讓他有了堅持的力量。戲外幾位演員則有志一同，最珍貴的照片都是與家人有關，慈父莊凱勛說：「是兩個小孩彌月禮盒上，滿月時侯的照片。」黃鐙輝則表示照片是為了記錄著當時的愛跟感動，認為要珍惜當下，「不然等到愛的人事物不在了，那些照片其實都是遺憾。」

蔡黃汝（左起）、莊凱勛、鍾承翰使出渾身解數面對司法。（公視台語台、華視提供）

《無罪推定》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出，並於LINE TV、中華電信MOD和中華電信 Hami Video 影劇館 Plus等串流平台上架。