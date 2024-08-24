43歲陳姓男子騎車行經台中市潭子區福潭路時，因為轉彎沒有打方向燈，警方見狀上前盤查，未料陳男神色緊張試圖逃跑，並跑進1處民宅廁所，更拿出1把刀想自我傷害不願配合，最後被警方壓制逮回，經調查才知陳男是毒品通緝犯，全案依法移送偵辦。

大雅警分局今天指出，22日下17時40分許，大雅警分局潭子分駐所警員林恒嘉，在潭子區福潭路上，發現陳男子騎機車轉彎時未打方向燈，且形跡可疑，因此將其攔查。

警方攔下他要確認身分時，陳男辯稱不記得身分證字號，要等母親拿身分證過來，警方隨即表明要將他帶回派出所查證身分時，陳男瞬間神色緊張，並企圖駕車離開，員警將其攔阻，陳男則趁警方呼叫支援之際，趁隙立即拔腿狂奔。

陳男一路狂奔，跑進1處民宅廁所，支援警力警員林廷宇、郭福臨到場後，守在廁所外對陳男喊話配合，陳男見已無處可躲，便掏出1把折疊刀架在自己脖子上，要警方放他離開，險象環生之際，警方立即持警棍戒備並不斷好言相勸，最後使用辣椒水，迅速將他壓制逮捕。

經警方調查，陳男是身揹3案的毒品通緝犯，警方詢後依妨害公務及毒品通緝罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。大雅分局呼籲，法網恢恢，疏而不漏，切勿以身試法，提醒民眾若有涉及司法案件，應依地檢署與法院通知在期限內到案，以免遭通緝，成為警方查緝的對象。