「大頭」蘇奕晉24日在adidas夏季聯賽貢獻23分，幫助新東家台北台新戰神87比78擊退新北中信攻，但在賽後被問到，自己是否跟新隊友江均長得很像，他笑著回答，「他們都說我跟江均長很像，但他比較帥吧。」一旁的黃聰翰馬上補充，「明明就很像！」

生涯效力過金酒、九太、台中太陽、台鋼獵鷹等隊的蘇奕晉，轉隊資歷堪稱相當豐富，但當問到他為何選擇加盟戰神，蘇奕晉的回答很老實，「我就沒有其他球隊找啊，所以就是直接加入戰神，一切都是低調點。」

蘇奕晉表示，自己今天可以得到這麼多分數，主要還是靠隊友幫忙，「這邊有很多『老同事』，像是以前台中太陽、明道大學等隊友都在，所以讓我可以更快融入這個團隊，也看要怎樣適應這個球隊文化，目前感覺還不錯。」

既然來到新東家，蘇奕晉想要怎麼幫助戰神呢？他的回答相當平淡，「我就是努力執行好教練團交付給我的任務或工作，來到這個夏季聯賽，教練團就是告訴我不要給自己太大壓力，畢竟我才剛來，也都還沒真正熟悉環境。」

但想問清楚教練團到底給了蘇奕晉什麼任務或工作，他卻完全回不出來，這次換成戰神代理總教練許皓程替他解套，「我想我們補強重點就在上季需要的位置，像是蘇奕晉這種4號位置球員很缺，有了他的加入，絕對可以大大加分，但我希望他可以健康打完下個球季。」