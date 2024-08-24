日本公開賽男子單打 8 強戰中，世界排名第 11 的日本主將「西本拳太」，出乎意料地敗給法國新星拉尼耶（Alex Lanier）。儘管無緣晉級四強，但西本拳太在第二局技術暫停前與對手激戰，發生了一段令人捧腹大笑的插曲。

在第二局 8 比 10 落後下，西本拳太奮力救球，球拍不慎脫手彈離場外。情急之下，他竟徒手回擊，將球巧妙地送過網。雖然球越過網子落在對手場地，但根據羽球規則第 15.4.5 條，球員用手觸球為犯規，因此這一分依舊落入拉尼耶手中。

西本拳太機警的反應贏得滿堂彩，但在慢動作回放中，主播和球評發現了他的妙招。他們調侃道：「哇！這樣也可以嗎？好酷！我們得給西本拳太一個大大的讚。」

這一插曲為日本公開賽增添了不少戲劇色彩，影片傳上網路後，引發網友熱烈討論，不少人大呼「簡直像手球」、「這麼精彩的回擊，應該給西本加分」。甚至有國際球評盛讚：「這是史上最棒的回球之一。」