大陸極目新聞24日報導，江蘇宿遷一沿街商鋪8月23日晚突發火災，火災造成6人不幸遇難。24日從事發現場多名商戶處瞭解到，起火的商鋪為一家電動自行車店，附近居民還說，遇難者住在商鋪上方2樓。此外，宿遷市已立即成立市級調查組，火災原因調查及後續處置工作正在進行中。

24日上午，事發地長江路長江花苑郡王府社區沿街一商戶指出，發生火災的是一家電動自行車店。目前，現場已經被封鎖。另一名商戶也確認，著火的是某品牌電動自行車店。

極目新聞報導，距離起火電動車店較近的商戶火災造成6人不幸遇難。此外，附近居民文女士（化姓）還稱，遇難者是住在2樓，位於商鋪上方。

24日下午1時33分，宿遷消防微信公眾號發布警情通報稱，23日晚10時05分，宿豫區郡王府社區一商鋪發生火災。接警後，消防部門立即出動救援，晚10時38分明火被控制，過火面積約200平方米。火災現場造成4人死亡、2人受傷，後傷患經搶救無效死亡。事故發生後，該市立即成立市級調查組，火災原因調查及後續處置工作正在進行中。

網路盛傳，這起事故，發生在前一晚，很多當地人已知曉。四個孩子，三女一男，一夜之間，一家八口走了6口，只剩父子倆，失去了6位至親。朋友說店主「現在和死人沒區別」，已經行屍走肉一樣了，誰能經受這個打擊。