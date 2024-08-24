台中三名人妻日前驚覺結縭多年的丈夫有外遇行為，憤而將第三者告上法庭，指控她們侵害配偶權。然而，台中地方法院一審同位法官卻以「性自主決定權」是《憲法》保障的基本人權，夫妻間的「貞操權」應低於其位階，法官指出，人妻們僅對小三求償是不公平的，若是判賠，等同變相鼓勵老公發展婚外情，「豈合乎公平與事理？」為由，駁回三人的訴訟請求，引發社會關注。

根據法院判決書，張姓女子與其為醫師的丈夫於2012年結婚，育有一子，但丈夫卻與一名藥品器材公司業務女子發生婚外情。張女經查發現兩人透過LINE往來的對話中，竟涉及親密行為和性關係，怒而向該女子求償100萬元。

與此類似，賴姓女子與丈夫於2016年結婚，育有一女，丈夫身居某公司專案副理一職。然丈夫自2023年1月起，與另一女子展開戀情，並多次出遊、擁抱拍照，甚至在通訊軟體上頻頻傳遞「想你」、「愛你」等曖昧訊息。賴女氣憤不已，決定提告並向第三者求償100萬元。

第三件案例中，馮姓女子與丈夫於2019年結婚，育有兩名未成年子女，但丈夫於2023年1月起與另一名女子交往，女子多次露出胸部與丈夫視訊，甚至多次相約摩鐵開房。馮女在得知此事後，向這名第三者求償80萬元。

然而，法官在一審判決中指出，憲法保障每個人享有「性自主決定權」，即每個人都有權依據自己的意願決定是否與他人發生性關係，而夫妻之間的「貞操權」應低於此基本人權。此外，法官也認為，三名妻子僅對第三者提告，未向丈夫求償，這樣的做法反而有可能促使已婚者更加無所顧忌地發展婚外情，繼而對婚姻造成更大傷害。

法院最終裁定駁回三名人妻的訴訟，但仍保留上訴權利。這一裁決引發社會熱議，對於家庭倫理和法律之間的平衡，再度掀起討論風暴。

有法律界人士表示，該一審判決明顯違反了民法第195條第二項對於配偶身分侵權行為的規定，以及民法第184條第一項後段的規定，屬於明顯錯誤的適用法律的情形。這一判決在二審高等法院的三位合議庭法官中，應難以獲得支持。配偶理應具備依據侵權行為請求損害賠償的權利，才能符合誠實信用原則以及維護身分權與善良風俗的精神。