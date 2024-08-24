台灣一向有「水果王國」的美稱，但有些水果不是一買回家就能吃，還需要時間熟成，急著切開通常只能吃到生澀的口感。有農業粉專指出，「後熟型水果」如芒果、香蕉、釋迦，在採收後會自行產生乙烯持續熟成，顏色、軟硬度、香氣都會改變，吃起來更為香甜可口；民眾如果想加速催熟，可以跟蘋果放一起，放入紙袋密封。

臉書粉專《鮮享農YA》近日發文介紹「後熟型水果」，在台灣常見到的有芒果、百香果、木瓜、釋迦、酪梨、香蕉等，這些水果在採收後，仍會自行產生乙烯持續熟成，且熟成過程中，果實貯存的澱粉會分解成糖分為主的可溶性固形物，讓水果本身澀味降低、果實軟化、轉色或產生芳香成分等，吃起來更為香甜可口。

該粉專指出，想加速催熟後熟型水果，可將其與蘋果一同放入紙袋或紙箱中密封，若是釋迦則以紙或布包裹、灑點水放通風處，待果梗軟化即可放入冰箱保存，或立即享用。「但若不希望太迅速熟成，記得將蘋果和其他後熟型水果分開存放喔」。

另針對目前盛產的木瓜，該粉專也表示，木瓜通常在果溝處開始轉色時採收，並在運輸過程中催熟，建議挑選外皮綠中帶黃及平滑細緻、轉色處黃中透紅、外形端正飽滿、無擦壓傷或病蟲害。若以拇指或食指輕輕按壓，當果梗端附近軟化或果實已完全黃中透紅即可食用，並補充「未熟成的木瓜應放置室內陰涼通風處，不要冷藏」。