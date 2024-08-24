桃園市環保局24日辦理第一屆「桃園淨零生活節」活動，現場展示綠色運具、食農教育、資源循環減廢以及環保友善產品，向民眾推廣綠色消費理念。桃園市蘇俊賓至活動現場表示，淨零工作仰賴跨局處合作及公私協力推動，桃園市將透過產業、交通、生活、教育等不同領域的串聯與整合，共同推動桃園的淨零目標。

蘇俊賓指出，桃園市積極推動城市永續發展，各項淨零轉型工作也持續展開，但他觀察桃園這近20年來的變化，人口數由188萬人，增加到現在已超過232萬人，工業產值也從2兆增加為4.8兆元，為全台最高。

蘇俊賓強調，在這樣的趨勢下，桃園的淨零工作已不是各局處單打獨鬥可以做好，必須以全局觀的思維進行跨局處的整合，包含都發局推動上位的都市計畫，規畫鐵路地下化後續路廊建置，包括綠帶或生態跳島的方式來減緩都市熱島效應、經發局致力輔導廠商轉型為低汙染製程及智慧製造、交通局強化大眾運輸及綠色運具提升，環保局則是持續向廣大的市民朋友宣導淨零生活作法等。

蘇俊賓舉例，以去年推動的擴大肺癌篩檢來說，由衛生局與環保局合作，邀請可能的高風險潛在地區民眾，鼓勵他們即早篩檢，若是發現問題時即早治療，同時透過數據分析，建立健康風險資料庫及環境風險資料庫，並於異常時啟動積極性預防作為，改善環境品質與工作場所安全衛生管理。

蘇俊賓也提到，目前桃園首創「低碳活動指引」，是全台第一個對千人以上活動進行低碳審查機制的城市，從能源使用、綠色運輸、廢棄物減量這三方面制定低碳規範。此次活動就是遵循這個指引，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工作參加，現場不使用一次性餐飲用具，即使沒帶環保餐具也可現場租借使用，另外攤集展示也都符合包裝減材或綠色生產的概念，邀請大家一同響應，落實生活中的減碳行動。

環保局長陳世偉表示，這次活動適逢暑假倒數最後一個周末，吸引許多家庭親子共襄盛舉。活動內容豐富多元，包括知名兒童節目主持人小岳哥哥帶領的親子帶動跳、人氣樂團靈魂沙發與閃閃閃閃的熱情演出、活動代言人民視主播劉方慈，以及知名功能醫學專家呂美寶營養師的淨零飲食指南，家樂福公共事務部長陳依芳也以企業的角度分享集團的淨零承諾與行動，引導消費者進行負責任的消費。

陳世偉也說，現場匯集在地永續商家的攤位市集，包含電動運具、綠色商品、資源循環再利用教育區等，本次活動不僅讓市民體驗到了低碳生活的樂趣，也進一步推動了綠色消費的理念，為桃園市邁向2050年淨零排放的目標邁出重要的一步。