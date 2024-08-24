金鐘獎男配黃鐙輝與北影影帝阮經天在電影《艋舺》歃血為盟，成為生死與共的兄弟。戲外2人感情深厚，黃鐙輝回憶第一次拍戲，就是阮經天給他建議，當時他問阮經天怎麼演戲，阮回他：「要先把台詞背的滾瓜爛熟，然後忘掉。最後在表演的時候不經大腦說出來。」黃鐙輝：「當下覺得傻眼，現在覺得經典。」

黃鐙輝在公視台語台、華視戲劇《無罪推定》坐冤獄，莊凱勛、鍾承翰和蔡黃汝努力為他辯護，為了攔截死刑執行令，莊凱勛載著蔡黃汝一路飆車，戲稱那是加入司改會的「見面禮」。蔡黃汝回想自己收過的見面禮，「是出道前一直很喜愛某樂團，公司得知下，在發片記者會安排驚喜大禮，邀請樂團特別錄製祝賀影片。」讓她感動到當場噴淚。

莊凱勛對法官的偏見憤怒。（公視台語台、華視提供）

下集預告中，原是辯護律師之一的蔡黃汝無預警被陳家逵取代，讓她十分錯愕。面對撤換蔡黃汝，鍾承翰質疑莊凱勛，但莊凱勛只說：「做正確的事，難免有犧牲。」談到曾做過犧牲的事情，蔡黃汝分享曾為了演好悲情角色，在拍攝期和家人斷聯繫、讓自己受傷，現在回想起來她認為「因為犧牲付出過而更能懂得家人相聚的時光有多重要。」黃鐙輝則打趣：「為了家庭和樂，犧牲錢，讓丈母娘一直花。」同時也感謝萁媽：「她把三個小孩子顧的無微不至，非常值得。」

《無罪推定》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出，並於LINE TV、中華電信MOD和中華電信 Hami Video 影劇館 Plus等串流平台上架。