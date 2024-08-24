零死亡願景散步節台北場24日下午在捷運東門站登場。（蔡明亘攝）

820還路於民大遊行滿周年，還路於民行人路權促進會在全台5縣市發起「零死亡願景散步節」，首場今下午在台北市登場，現場近百位民眾參與。現場民眾分享，身為行人，確實感受到道路現況對行人仍不友善。更有來自瑞典的民眾揪妻子到場響應，盼全民能更有道安意識，維護行人安全。

零死亡願景散步節台北場24日下午登場，吸引近百位民眾到場響應。（蔡明亘攝）

零死亡願景散步節台北場今下午從捷運東門站出發，行經有許多觀光客的永康街，經金華公園再到台師大美術館，最後返回東門站。現場齊聚近百人響應，散步途中路邊也引起不少國內外民眾關注。主辦單位也於公園舉行小型障礙賽，讓民眾體會盲人走在充滿障礙的路上，行走時會遇到的挑戰。

還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨指出，行人與自行車為城市的主體，步行和騎乘自行車是當代都市永續運輸重要角色，對國家環境相當友善，政府應致力發展，並減少短途移動的機動車輛。

「台灣人渴望步行自由！」她說，行人想有尊嚴、安全、安心地走在路上，今天又有一名80歲老奶奶走在標線型人行道被車撞，因沒實體阻隔，顯示該種人行道的危險性，盼政府能保障人行道變成實體。

王婉諭說，台灣交通死傷高過各國平均，每個人下了車都是行人，家長帶小孩推嬰兒車走在路上就像參加百米障礙賽，一再發生行人走在該走的地方仍然發生意外事故，盼從散步節開始，創造良好步行體驗，也盼政府思考，無論法規、政策或建設上還有哪些事可推動改善，別讓零死亡只是口號，更不要讓交通事故成為台灣的國恥。

立委林月琴表示，去年8月民團走上街頭盼改善交通環境，擺脫行人地獄惡名，她認為台灣交通環境中，針對交通工程規範、路線設計規範皆未周全，中央應訂出範本讓地方政府有所依循，不應各做各的，變成22縣市就有22套標準，這讓人民要如何認知台灣交通環境需要依循的一致性規範為何。

來自新北的莊小姐24日和瑞典籍丈夫大衛一起到場響應零死亡願景散步節。（蔡明亘攝）

來自新北中和的莊小姐，今日和瑞典籍丈夫大衛一起到場響應，她說，瑞典是第一個推出零死亡願景的國家，丈夫過去就相當關注行人路權，5年前來台時，雖非常喜歡台灣，但卻發現大家容易違規停車或擋住人行道，認為全民應更有道安意識，營造行人友善環境。

同樣來自新北的劉先生，今天則帶著10個月大的女兒來參加散步節，他表示，城市中許多巷子根本沒人行道或只有騎樓，很多騎樓又有被放置物品、高低不平等問題，導致行人無法行走，尤其像要推嬰兒車的家長，就只能走到馬路上，非常危險，可遮陽避雨的騎樓如今卻有點喪失功能性，顯見騎樓整平和人行道皆有待改善。