民進黨中國事務部「民主台灣．和平永續 2024新生代國家安全培力營」於今舉行開幕式，民進黨副祕書長何博文指出，民進黨面對兩岸關係也始終維持善意、保持承諾，從來沒有躁進、踰矩或「踩紅線」，希望能成為貢獻區域和平穩定的力量。但很遺憾，中國執意對台灣進行各樣的窮兵黷武，而其霸權崛起、野心畢露已引發民主國家的擔憂。

何博文代表黨主席賴清德歡迎學員並表示，從1972年美國總統尼克森（Richard Nixon）訪中，到1992年中國領導人鄧小平「南巡」提出經濟改革，可以看出美國對中國曾經充滿期待，認為用經濟力量能改變中國的政權本質。但經過數十年試驗後，西方世界發現過去的想法恐怕是充滿風險。

何強調，當國際的「大情勢、大時代」已經走到今天，要問的是「大家都準備好了嗎？」

何博文指出，「昨天洽逢823砲戰勝利66週年，我們在半個世紀以來都在捍衛台澎金馬的安全」。

何博文強調，中國運用軍事威脅、經貿利誘與脅迫、認知作戰與法律戰等手段來施壓台灣，也就是「砲彈、銀彈、煙霧彈與不定時炸彈」。

他說，未來在捍衛台灣安全、確保國家主權、結合國際力量、守護區域和平的路上，非常需要大家的共同團結。期許台灣的新生代力量透過三天兩夜的營隊，能對國際情勢與國家安全有更清楚的認知，無論未來在任何領域，都能繼續為台灣安全貢獻心力。

與會的中國事務部主任吳峻鋕會前被問到，賴清德總統昨在金門主持823戰役66週年公祭典禮，國防部今公布台海周邊海空域動態，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機38架次、共艦12艘次，引發議論。民進黨中國部主任吳峻鋕認為，台澎金馬是中華民國的領土，總統到金門做保衛國家、民主自由的宣示是理所當然，中國無理、不理性的反應，對兩岸關係正常推展跟台海和平都沒有幫助。

吳峻鋕會中致詞表示，民進黨長期以來都有非常深厚的青年營隊傳統，今年更有包括青年部的「國務青旗艦營」、國際部的「新生代外交培力營」、性平部的「下一個世代的女性政治培力營」等營隊；再加上中國部的「新生代國家安全培力營」 ，可以說是「多元並進」，希望民進黨能為台灣培養更多在國安、國際與公務事務不同領域的青年人才，為台灣打造「民主永續」的未來。