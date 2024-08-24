極目新聞 24日報導，據廣西公安「平安武宣」微信公眾號消息，按照大陸公安部打擊整治網路謠言和網路暴力專項行動相關部署要求，近日，武宣警方查處一起惡意詆毀有「田徑女神」之稱的跨欄國手吳豔妮的網路暴力案件。吳豔妮對此回應，「邪不勝正，感恩我大國公安！」

報導稱，近期，廣西武宣網警在工作中發現，網民「乾山易學蜂迷者」在某平台發表惡意中傷、詆毀國家運動員吳豔妮的文章。對此，武宣警方迅速開展調查，鎖定嫌疑人梁某某並將其抓獲歸案。經查，梁某某（男，47歲）惡意編造資訊、公然詆毀他人，造成惡劣社會影響，其行為已涉嫌擾亂網路秩序和公然侮辱、詆毀他人。經詢問，梁某某對其違法行為供認不諱。目前，嫌疑人梁某某已被武宣警方依法行政拘留，案件正在進一步偵辦中。

多次造謠詆毀陸田徑女神被行拘，吳豔妮回應：邪不勝正。（極目新聞）

8月24日，吳豔妮發文回應稱：「邪不勝正！對我們運動員來說，有國家支持，就有最大的安全感、幸福感！感恩我大國公安！社會正義永存！」對此，網友紛紛點讚表示支持。

據報導，此前，吳豔妮曾多次陷入爭議，也有過多次回應。

2023年的成都大運會，跨欄運動員吳豔妮走入大眾視野。田徑場上，她一會兒手指指天，一會兒比個心，一會兒雙手輪番點射，給人以古靈精怪的喜感。社交平台上，她喜歡拍視訊分享自己的生活。這也讓她迅速出圈走紅，成為不少人口中的「田徑女神」。

但隨之而來的爭議也有不少。網友質疑其「招牌動作太過誇張做作」「為了流量故意作秀」。杭州亞運會的100米欄決賽，吳豔妮「搶跑」事件，更是在賽後招致許多惡評。吳豔妮對此回應稱，「我第二天就給忘了，我覺得人生嘛，必定有失敗的過程，也有瓶頸期的過程，怕什麼呀，跨過這個過程就好了，所以在第2天我就該去逛街就去逛街，我都把這件事情給忘了。」

對於賽前化妝這一爭議，吳豔妮在接受採訪時表示，「女生不是都愛美嘛，對不對，自信一點兒怎麼了。我就希望，我希望所有的男生或者女生，上道之前，都把自己打扮得帥氣、漂亮，能展現出最好的自我。」

對於整容這一爭議，吳豔妮稱，自己為了能上鏡，只做了雙眼皮，「他們說吳豔妮又整了下巴又整了鼻子，我很開心，說明我化妝化得好，我很謝謝他們。但我的下巴確實沒整，天生的就是這麼尖，以前是嬰兒肥。現在瘦下去了，體脂率很低，很多黑粉在評論區放我2017年的截圖，確實很胖很黑。」