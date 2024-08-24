男神許光漢日前確定履行國家義務，入伍當兵1年，反讓外界更加關注他的軍中生活，還傳出因為有太多女兵跑來看，逼得長官下令依情節處分。23日又有網友分享，有朋友與許光漢同梯同班，對話和互動讓大家好羨慕。

有網友在threads上發文分享：「我朋友去當兵竟然跟許光漢同梯同班！」可以從對話中看到，他的朋友興奮地證實消息，「許光漢和我同梯同班一起當兵餒！超爽的。」

此外，該名役男還分享，他目前是替代役的身分，剛剛還被許光漢不小心撞到，還親自得到男神的溫暖道歉。至於要如何證明？他僅回應未來會有大合照，因為成功嶺禁止私人擅自照相。

不過，原PO也說，他有請朋友看能不能去要簽名，無奈長官已經下令，任何類似行為會被扣分處分，讓他直呼：「這樣應該是真的了吧！」貼文曝光後，大家紛紛留言「很有可能，他在第ＸＸ中隊」、「該買團照了！好值得」、「真的！花幾百塊買都值得。」據悉，自從許光漢入伍後，意外引發騷動，高層也已經下令禁止簽名、拍照與摸頭，違者則依情節處分。