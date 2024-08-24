北市消防在現場舉辦園遊會，並宣導各項急救及防災觀念。（黃仲瑜翻攝）

台北市消防局今日（24日）分別與八德資訊商圈發展協會及內湖區公所在八德商圈及大湖公園舉辦防災園遊會。

台北市八德資訊商圈是個與尖端科技接軌、與創意文化交流、與人文串聯必造訪之處。現場除舉辦封街特賣及電競表演活動外，消防局亦於現場設置防災體驗專區，內容包含防災APP下載、用電(鋰電池)安全宣導、CPR暨AED操作體驗、防溺知識、預防火災及地震應變等攤位，供民眾實際體驗操作。

大湖公園則是假日許多民眾踏青的好去處，消防局與內湖區公所特別規劃防災與體適能活動體驗，包含「消防知識知多少」、「救命三寶下載e塊來」、「消防風水師」、「住宅用火災警報器」等宣導攤位，強化大家的防災觀念。

北市消防在現場舉辦園遊會，並宣導各項急救及防災觀念。（黃仲瑜翻攝）

北市消防在現場舉辦園遊會，並宣導各項急救及防災觀念。（黃仲瑜翻攝）

北市消防在現場舉辦園遊會，並宣導各項急救及防災觀念。（黃仲瑜翻攝）

根據北市消防局統計，112年共發生1,268件火災，造成12人死亡、48人受傷，並以住宅火災造成人員傷亡最多。消防局呼籲民眾，平時應重視居家防火安全，在烹煮食物時應有「人離火熄」之觀念；而在使用電氣設備時請遵守「5不1沒有」原則，用電不超過負載、電線不綑綁折損、電源插座不常插、插頭不潮濕汙損、周圍不放可燃物、沒有安全標章產品不買不用。針對本市5層樓以下住宅，民眾應於家中寢室、客廳、廚房等各居室安裝「住宅用火災警報器」，以利火災發生時，第一時間鳴動警報提醒住戶，使民眾迅速進行避難逃生、報案及初期滅火等應變作為，以減少人命傷亡及財產損失。

此外，由於近年來鋰電池已成為電力儲存裝置的主流，舉凡行動裝置、3C產品及電動車輛等，使用率大幅增加，所以鋰電池火災案件逐年增加，故消防局特別提醒鋰電池產品應購買具有檢驗合格標章，並依產品說明書指示安全使用及避免過度充電、撞擊或擠壓，以確保安全。