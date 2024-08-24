台灣行政院22日核定明年度中央總預算，面對對岸威懾日漸強勢，國防整體預算高達6470億元，比今年增加7.7%，創歷史新高，占GDP的2.45%，與總統賴清德選前承諾國防開支將達GDP的3%還有一段距離。美台商會會長韓儒伯認為，台灣國防預算增加值得讚揚，但應該在短時間內拉到GDP的3%甚至更高。

台灣2025年國防支出是否足夠？美國《防衛新聞》（Defense News）23日報導，美台商會主席韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）受訪時表示：「這個問題回答起來非常主觀。台灣國防預算增加7.7%是否值得讚揚？完全值得。面對來自中國大陸的威脅，這是運用新的資源帶來的實質成長。」韓儒伯認為，台灣需要繼續增加實際國防預算，「短期之內超過GDP的3%甚至更多」。

台灣2021年發布的新台幣2400億元5年特別預算之中，約904億元指定用於購買F-16V戰機與飛彈。

曾任職華盛頓智庫戰略與國際研究中心「美國對台政策工作組」的韓儒伯說，台灣在飛彈、無人機、造艦等武器自造關鍵領域持續取得「良好進展」：「整體來說，向外國採購結合境內開發的平台與系統發展良好，而且得到了賴清德總統與美國拜登政府的大力支持。」

他表示，武器從美國工廠要多久方能交付台灣仍然是一大挑戰，「也就是說，目前等待交付的武器應該會在18個月到24個月之內交付台灣，屆時未交付的裝備在數量、金額都會大幅降低。這應該會為台灣的國防採購預算開啟新階段。」

台灣行政院核定這項破紀錄國防預算後，國防部表示，國防預算重點除了人員費用，還包括持續推動機艦國造、維持裝備妥善、加速提升不對稱作戰能力、後備戰力、作戰指管韌性。國防部主計長謝其賢22日說，國防預算穩定成長，GDP的3%是期望達成的目標，就看之後是否獲得關鍵、重要的武器裝備，不過也要綜合考量國家財政狀況，不會與其他國家進行軍備競賽。