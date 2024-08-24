南韓性感女神DJ SODA擁有天使臉孔及魔鬼身材，深受大批國際粉絲喜愛，超高人氣的她IG擁有近540萬粉絲追蹤。不過，她去（2023）年在日本演出時，卻遭到多名日本觀眾襲胸，掀起熱議，事後還被翻拍成成人片，如今她再談到此事，直言「感到非常痛苦」。

DJ SODA 23日突然提到去年的性騷事件，指稱當時音樂祭的主辦單位本來希望她能靜靜地忽略這件事，且在新聞爆發後，對方也只是假裝提供協助，後來該事件被翻拍成成人片後，她曾向對方尋求幫助，但對方卻不予理會並拒絕，讓她很是痛心。

同時DJ SODA以3國語言回憶這段經歷，「去年夏天那一起事件對我造成巨大傷害，為了撫平創傷的心靈和後遺症，我試圖尋求正面的方法讓事件結束」，然而不久後卻得知消息，有日本AV片商翻拍了這起事件，「此時心臟宛如遭到重擊般」。

DJ SODA表示，「飾演我角色的女優，當時還在社群發文『非常愉快能參與拍攝……』這篇發文在我腦海始終揮之不去，我感到很痛苦。身為女性，這是一段令人非常羞恥的過去，我想讓事件沉寂下來」，不過這起事件已在全球成為討論話題，影片又能以非法方式被下載、散播，令她感到無所適從。

DJ SODA悲傷回憶性騷風波。（圖／X@dj_soda_）

事實上，DJ SODA去年在大阪音樂祭遭日本觀眾伸出鹹豬手襲胸，主辦單位事後提出刑事告訴，兩名男子也透過影片致歉，原以為風波就此平息，沒想到今年3月卻有AV片商以此事作為拍片題材，作品一上架就引起日、韓網友熱議，最後片商在不堪輿論壓力之下，火速將作品下架，並在社群發布聲明道歉；如今DJ SODA再度談及此事，顯見這風波對她造成極大影響。

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