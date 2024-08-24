今年初基隆市長謝國樑與盲人社福團體座談，傾聽視障者需求，並提出「視障者外出陪伴服務」政策。基市府廣播節目「基隆Podcast」本周邀請社會處長楊玉欣，分享外出陪伴服務的實際運作。楊玉欣表示，該政策已於7月15日正式上路，視障朋友可透過預約服務，由陪伴員外出陪同，解決生活中的各項不便。

基隆市政府推出「視障者外出陪伴服務」政策，視障朋友可透過預約服務，由陪伴員外出陪同，解決生活中的各項不便。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府推出「視障者外出陪伴服務」政策，視障朋友可透過預約服務，由陪伴員外出陪同，解決生活中的各項不便。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

楊玉欣指出，謝國樑深感視障朋友在外出時面臨諸多困難，尤其在就業、就醫及生活採買方面，往往難以獨立完成。為此，市府在今年7月與盲人福利協進會合作推出「視障者外出陪伴服務」，提供基隆市的視障朋友每周3次、每次2小時的專人陪同服務，期望藉此改善視障朋友的生活質量，帶來積極正面的改變。

此外，楊玉欣也提到市府的「基隆市有愛店家」計畫，協助市內商家改善營業場所的無障礙設施及友善服務，並培訓專業輔導員，幫助在地店家理解並同理身障朋友的需求，致力於打造更加無障礙的環境與服務。楊特別感謝基隆在地衛浴廠商響應，打造出全國首家「聽覺友善空間」觀光工廠，展現企業的愛心與社會責任感。

楊玉欣並預告，市府將在9月15日於和平島舉行針對身障朋友「親水夢」而推動的「Ocean Time! 有愛海洋漫漫玩」活動。該活動專為身心障礙者設計，參與者可在專業教練、救生員及和平島團隊的全程陪同下，安全體驗獨木舟、SUP及沙灘車等活動，將於9月15日在和平島將舉辦盛大舉辦親海活動及成果展。

主持人余治明表示，市府團隊特別重視障礙者的基本生活需求及身心靈健康，以「認識、理解、接納、共融」為核心理念，創造包容的社會環境，期望讓基隆成為一座溫暖與關愛並存的城市。