每年8月第4個星期日為全國「祖父母節」，新竹市政府24日於巨城舉辦祖孫三代的野餐派對，吸引不少民眾參與。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

每年8月第4個星期日為全國「祖父母節」，新竹市政府24日於巨城舉辦祖孫三代的野餐派對，開幕式運用新竹特產水潤餅、搭配花生粉、養生堅果、客家麻糬製作「祖孫水潤包」，象徵祖孫代間融合，今活動由壯世代綜合格鬥成果展拉開序幕，吸引滿滿人潮擠滿活動廣場，

代理市長邱臣遠指出，新⽵市65歲以上⻑輩約6萬9000多人，為打造老幼共好的幸福城市，市府每月發放安老津貼3000元，重陽敬老禮金2000元，辦理老人免費健康檢查，更擴大敬老卡使用範圍，並提供假牙補助、免費長青學苑課程、免費健檢、設置80多處共餐據點等。

邱臣遠也分享，自己是由祖母帶大，與祖父母的感情特別好，為慶祝全國「祖父母節」活動，彰顯祖父母對家庭社會的貢獻及重要性，舉辦祖孫三代野餐派對，他也說，人生70才開始，呼籲祖父母活到老學到老，也引導年輕世代樂於分享生命經驗與人生智慧，促進祖孫代間關係更為親密、融洽。

市府教育處長林立生表示，竹市積極推動高齡教育、樂齡學習，規劃多元高齡學習課程及創意活動，滿足學員選擇其所需、所好，且提供隨時隨地「樂學習．樂參與」的終身學習管道，讓長輩活到老、學到老。

林立生也說，統計去年竹市參與樂齡學習人次高達15萬人次，堪稱最佳樂學、好學的模範學員及模範城市代表，他也說，今天透過慶祝祖父母節活動，祝福全天下偉大的阿公阿嬤「樂活無憂慶有餘、平安健康呷百二」。

市府指出，今開幕式上也運用竹塹特產「水潤餅」、搭配香氣濃郁的花生粉、養生堅果、客家麻糬等材料製作「祖孫水潤包」，象徵祖孫代間融合，期望透過祖父母節活動拉近祖孫距離，增進家庭親情交流與世代之間的理解與互愛。