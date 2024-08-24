金控「三角戀」大戲登場！在台新與新光金敲定換股比例後，中信金跳出來表態搶親，宣布將以每股14.55元的價格收購新光金。專家表示，依照中信金的出價，新光金還有上漲2元的空間，他透露，自己手中有300張新光金，平均成本約10.5元，有望獲利超過百萬，將找機會出場，不等合併了。

新光金23日收盤價為12.45元，以中信收購價14.55元來看，仍有16% 的漲幅空間，為投資者帶來潛在的獲利機會。

有「不敗教主」之稱的存股達人陳重銘在臉書發文表示，過往他不偏好新光金，今年因為運氣好，抽到了10張新光金。當時在煩惱，若賣掉的話，獲利也不多，想要賺更多，就必須加碼投入。

他檢視新光金7月財報，發現應該是可轉債、實現資本利得以及股利入帳等因素，帶來顯著獲利，因此決心加碼，8月就買進300張。

陳重銘說，隨著併購議題浮出檯面，新光金頓時成為搶手貨。據中信金的收購報價，新光金股價仍有上漲2元的潛力，他手中股票的成本為10.5元，估算有機會獲利逾百萬元，並透露，將找機會獲利了結，不等合併了。

中信金控23日宣布以現金加換股方式收購新光金，每股收購價為14.55元，取得51％股權，換算收購總價最高可達1314億元，一次取得新光金過半股權，對外展現拿下新光金的決心。

台新金、新光金22日分別召開董事會，通過以換股方式合併，新光金1股可換台新金0.6022股股，並定於10月9日各自召開股東臨時會通過此案。以台新金23日收盤價19.4元換算，換股價為每股11.72元。

新光金23日早盤以11.8元開出後最低來到11.65元，一度暴跌逾6%，但多方買盤奮力敲進，最後爆出126萬張新天量，收平盤12.45元；台新金則上漲3.1%至19.4元，中信金股價續下挫1%至33.1元。

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