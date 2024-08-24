就算外界不斷給予新上任的湖人總教練雷迪克負面評價，可是湖人老闆珍妮巴斯完全沒放心上！珍妮巴斯24日親上火線力挺雷迪克，除了強調湖人面臨必須改變時刻，更放話：「雷迪克有遠見，他是我們所要的人！」

畢竟雷迪克才40歲，不僅擔任NBA總教練太過年輕，他的球員生涯也以三分射手著稱，更被外界詬病的是，他從未擁有任何大學或NBA等級球隊助教經歷，過去幾個月除了跟詹姆斯開播客節目，就是當電視球評。

「我們想用不同方式思考，我不太願意談論籃球事務，但我們需要能替我們帶來不同東西的候選人，且真正可以幫助我們年輕球員成長的人，」珍妮巴斯說，「雷迪克是對的人，我讓他自己發聲，且給他足夠時間。」

珍妮巴斯強調，雷迪克組成的教練團讓她印象深刻，且讓球員自動自發開始訓練，「麥克米蘭與史考提布魯克斯擁有足夠經驗，幫助雷迪克適應總教練工作，雷迪克很清楚這個聯盟運作方式，我想他是很棒領袖。」

但湖人今年夏天補強屢屢挫敗，只能沿用上季主力續拚，包含克奈特、布朗尼詹姆斯、克里斯提、席菲諾、路易斯等新秀表現將很關鍵，尤其是如何安排布朗尼跟老爸詹姆斯同時上場時間，雷迪克恐怕要傷透腦筋。