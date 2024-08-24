新北市消防局2018年起推動防災士培訓制度，迄今已培訓逾7千名防災士，成為民間防救災種子，協助社區推動防救災工作，成為政府不可或缺的防災後盾。為鼓勵青年參與防救災工作，消防局與新北市立錦和高中合作，於22、23日舉行113年度新北市第二場「青年防災士培訓課程」，強化市民自助、互助防救災觀念。

錦和高中一直是防災模範學校，近日榮獲進階推廣案防災校園績優獎項，為全國進階績優獲獎學校中唯一的高中職階段學校，本次培訓課程共有50名師生參加培訓，培訓課程約包括基礎急救訓練、急救措施實作、防災士職責與任務、我國災防體系與運作、防災計畫實作與驗證等課程。

經過兩天15小時觀念及實作課程後，學員全數順科通過學科及術科測驗，未來將成為校園、社區防災工作生力軍。

消防局長陳崇岳表示，推動防災教育為本市重點防災政策，藉由防災士培訓課程，建立學校師生正確防救災觀念，成為個人家庭或是校園的防災種子，更期許能帶動更多青年參與防災工作之風氣，歡迎本市高中以上學校若有培訓需求可與消防局聯繫。