台南六甲「DoRo多肉植人工作室」主動揪團買住警器，短短幾天內，吸引20多人下單，訂購近200顆住警器。（官田消防分隊提供／張毓翎台南傳真）

台南市六甲區一棟農機行日前發生火警，造成一家5口葬生火窟的憾事，重新引發民眾對於火場逃生的重視，近來當地有店家主動揪團買住警器，短短幾天內，吸引20多人下單，訂購近200顆住警器，並請來專業的消防人員講解安裝方式，以及災害時逃生求生的正確觀念。

位於六甲的「DoRo多肉植人工作室」，為了喚起鄉親對住宅防火安全的觀念，特別尋找生產住警器的廠商，以低於市場行情的團購價格幫大家訂購，有人一買就是好幾顆，期能提升住宅消防安全。

該工作室負責人表示，這次大家都很踴躍訂購住警器，發放那天還請來官田消防分隊隊員陳彥志到工作室，為民眾講解注意事項，希望讓更多人知道正確的觀念，並傳達給親友。

官田消防分隊隊員陳彥志說，目前政府每戶至多補助設置1顆住警器，由於住警器偵測範圍僅有單一空間，因此只靠1顆遠遠不夠，建議每個房間、走廊等都需設置，一分準備就多一分安全。