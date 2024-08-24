腎絲球過濾率（eGFR）是健檢報告中常見的一項數值，其為腎功能的主要指標。有不少人會認為腎絲球過濾率越高越好，但醫師表示，若數值超過135務必得警覺，未來有較高機率發生慢性腎臟病，建議進一步就醫諮詢，以避免腎功能逐步衰退。

腎臟科主治醫師陳俊吉在個人臉書發文表示，依照目前慢性腎臟病（Chronic kidney disease, CKD）的照護概念，會以腎絲球過濾率估值作為分期依據，數值在90以上視為腎功能正常，數值越低則代表腎功能越差。

然而，腎絲球過濾率估值越高就越好？陳俊吉說，其實不然，若數值超過135，可能也算是高風險族群，未來發生顯著的慢性腎臟病機會很高，不可不慎。

陳俊吉進一步說明，目前了解較清楚的是糖尿病的病程變化，腎絲球高過濾率通常發生在微量蛋白尿之前或伴隨著發生，隨著時間進展腎功能會逐步衰退。而此階段為有可能「逆轉腎」的治療黃金時期。

除了血糖危害外，陳俊吉點出，包括高蛋白質飲食與肥胖，也有類似的腎臟病生理變化。因此，一旦發現健檢報告中腎絲球過濾率估值很高，千萬不要沾沾自喜，應盡快諮詢一下專業醫師。

根據新竹台大分院腎臟科衛教資料顯示，正常的腎絲球過濾率大約是100～120，它會隨著年齡的老化而逐漸衰退。要注意的是，若腎絲球濾過率大於60，並合併臨床上有腎臟實質傷害證據，如蛋白尿、血尿、影像學或病理學上異常，且病程達3個月以上；或不論是否有腎臟實質傷害證據，只要腎絲球濾過率小於60且時間大於3個月以上，即可稱為慢性腎臟病。