原客青少年三對三籃球賽今年已邁入第3屆，24日於新竹市立體育館舉行全國總決賽，開幕式也請來新竹市原住民代表黃少群頭目，為球賽祈福。（王惠慧攝）

客委會首創以「族群和諧」號召的「原客青少年三對三籃球賽」，今年已邁入第3屆，24日於新竹市立體育館舉行全國總決賽，吸引來自全台各地，共269位原住民和客家族群的籃球好手參與，開幕式也請來新竹市原住民代表黃少群頭目，為球賽祈福。

原客青少年三對三籃球賽今年已邁入第3屆，24日於新竹市立體育館舉行全國總決賽，開幕式也請來新竹市原住民代表黃少群頭目，為球賽祈福。（王惠慧攝）

原客青少年三對三籃球賽由客委會於2020年開辦，為國內首創以「族群和諧」號召的三對三籃球賽，今年已邁入第3屆。賽事分為國小男子、國小女子、國中男子、國中女子組，7月4日至20日開打，順利完成北區、中區、南區、東區等4區地方預賽及複賽，各區各組前4名共計64隊伍晉級。

8月24日於新竹市立體育館，舉辦全國總決賽，開幕式首先由巴哈克協會為球賽進行祈福儀式，祝禱活動圓滿順利、選手獲得佳績，宣傳大使P LEAGUE＋籃球聯盟原住民籍球星田浩、原住民歌手郭芝吟及客家演員黃湘婷，也到場一同為選手加油。

客委會副主委范佐銘致詞時表示，這次賽事集結了來自客家、原住民、新住民等不同族群的籃球優秀選手，不僅展現出力爭榮譽的競技精神，同時還體現了族群的交流與共榮，尤其看到遠從花蓮、台東等地區的球隊前來參賽，實在令人感動，也盼來自各地不同族群、地區及學校的球隊，透過跨族群的賽事而更加團結。

里巴哈克協會代表、頭目黃少群說，協會成員包含阿美族、排灣族及泰雅族人，因長期在都市工作，盼傳承原住民文化及族語，協會的成立希望能讓族人們在都市裡，不忘記自己原住民的身分以及傳統的生活，這次能以傳統的祈福儀式為不同族群的青少年祝福，也象徵族群文化交流圓滿。