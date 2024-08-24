泰國關務發言人潘通（Panthong Loykulnan）表示本週三（21）破獲一起毒品走私台灣的案件。海關總署的調查與反走私局與曼谷港海關辦公室及海關攔截專案小組（SITF）合作，分析了有可能透過曼谷港走私毒品的可疑出口報關文件，目的地為台灣，申報的貨物顯示為2箱水泥製的家居裝飾品，卻從裡面發現了價值2860萬台幣，30.5公斤的冰毒。

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海關總署隨即與泰國肅毒委員會（ONCB）及泰國皇家警察緝毒局（NSB）進合作，拆該貨物檢查後，發現了12件由水泥製成的動物雕像及噴泉。經詳細檢查，在其中一個長頸鹿雕像內發現一個透明塑膠袋，內裝有白色不透明顆粒狀物質，總重30.5公斤。除此之外，在2個招財貓雕像的底座內也發現了12個透明塑膠袋，內裝類似的白色顆粒狀物質，總重30.5公斤。經檢測，這些物質為甲基安非他命（冰毒），市值約3050萬泰銖（約合新台幣2860萬元）。

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海關總署已將所有扣押的毒品移交給緝毒局，以進一步調查和追查相關犯罪嫌疑人。發言人潘通還表示，目前毒品走私的手法越來越隱蔽，海關人員在檢查時需更加仔細。根據2024財年的統計，泰國共破獲了126宗毒品案件，涉案毒品總價值達到9.98億泰銖（約合新台幣9.36億元）。