許多民眾逢年過節會買樂透、威力彩，玩刮刮樂試試手氣，沒想到這個風潮也燒到來台旅遊的外國人。近日有一名泰國正妹在台北逛街時，買了一張刮刮樂試手氣，不料刮開後竟然是200萬大獎，她回泰國後更是在臉書發文慶祝，並透露她是在西門町附近買的刮刮樂。

近期來台灣旅遊的泰國正妹Apinya Pongpotjaman，今（24）日下午於臉書發文分享她在台灣幸運中獎的故事，Apinya以「如何在台灣拿到200萬？」為主題，稱自己花了5000元買彩券，並在一張售價200元的刮刮樂刮出大獎；同時她也透露，開出大獎的彩券商是在西門町附近。

不過根據台灣所得稅法，中獎獎金採分離課稅，只要中獎金額超過5000元，無論有沒有我國國籍，都必須給付全額扣取20％，因此該女子最多只能抱160萬元回泰國。

另Apinya中獎的售價200元刮刮樂，為台彩推出的「點食成金」刮刮樂新品，整體中獎率為31%，200萬頭獎有5張，其他金額為200元到5萬元不等，Apinya可以說是非常幸運。